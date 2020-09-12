السجل الجنائى لـ صالح جمعة متورط: متورط في قضيتي ضرب ودهس

قال مصدر أمني إنه تنفيذًا لقرار نيابة قصر النيل الجزئية بإخلاء سبيل صالح جمعة إذا لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وأنه بفحص سجله الجنائي تبين أنه متورط في قضية تصادم بالجيزة، ومن المقرر ترحيله.وتببن أن صالح جمعة العام الماضي اتهمه شاب صدمه بسيارته والتسبب في إصابته بكسور في الجسم وعلى إثر ذلك قررت النيابة ضبطه وإحضاره، بالإضافة إلى تورطه في قضية ضرب وتعدٍ على شخص بالتجمع الخامس وتم تحرير محضر ضده.وأمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، وسيدة كانت برفقته وقت الحادث، بكفالة ٥٠٠٠ جنيه لكل منهما في واقعة اتهامه بالتسبب في التصادم بسيارتين ملاكي وإتلافهما.وقال مصدر أمني إن المتهمة التي كانت برفقته هي «ب» طليقته، وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة قصر النيل؛ لدفع الكفالة بالقسم وإتمام إجراءات إخلاء السبيل لأن خزينة النيابة مغلقة.وأضاف المصدر أن التهمة التي يواجهها «صالح جمعة» هي إتلاف السيارتين والقيادة بدون ترخيص، هو والفتاة التي كانت برفقته، كما أكد المصدر أن اللاعب كان سليما وغير متعاطي وفقًا للتحاليل المبدئية وشهادة الشهود الذين أكدوا سلامته وأنه كان في حالة اتزان وأن المتضررين رفضوا التصالح في البداية بسبب تراشقهم معه بالألفاظ والسرعة الجنونية التي كان يقود بها مما أدى لاختلال عجلة القيادة والتصادم بالسيارتين، في شارع محمد مظهر بالزمالك.وحضر مع اللاعب محمد فتحي، من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبدالعزيز، كما تواجد محامٍ من نادي الزمالك بسبب تواجد عبدالله جمعة واسمه لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، كما تبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل بينما كان التفاوض يجري من جانب المحامين مع مالك السيارة الآخر.وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة وتسببت في الانحراف والتصادم بالسيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.واستمعت النيابة إلى أقوال مالكي السيارتين الذين اتهموه بالسكر وأنه كان غير واعٍ أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارتين وهي واقفة بجانبي الطريق مما تسبب في إتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباح يوم الجمعة.وتم عرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة مكونة من معاون الضبط بقسم شرطة قصر النيل.وقال مصدر أمني إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في أحد المستشفيات؛ لبيان اذا كان في حالة سكر من عدمه، مع إجراء مفاوضات للصلح مع ملاك السيارات.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.وكشفت التحريات عن أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.