تكثيف ساعات تصوير مسلسل «لؤلؤ» لـ مى عمر

كثف المخرج محمد عبدالسلام، مخرج المسلسل الدرامي الجديد "لؤلؤ" ساعات تصوير العمل لتصل إلى 12 ساعة يوميًا، بعد أن انتهى من تصوير 70٪ من مشاهده.ويسعى عبدالسلام للانتهاء من تصوير العمل بالكامل مطلع شهر ديسمبر المقبل ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه.المسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، ومن المقرر عرضه خلال شهر فبراير على منصة Watch it وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية."لؤلؤ" يتناول رحلة صعود درامية وشيقة، لفتاة عاشت ظروف أسرية واجتماعية صعبة، فتقضي طفولتها وفترة مراهقتها الأولى في فقر شديد، وتتربى في الملاجئ، ثم تكتشف في نفسها أنها تتمتع بصوت عذب، وموهبة كبيرة، فتبدأ تخطو خطواتها الأولى في مجال الفن حتى تتحول إلى واحدة من أهم نجمات الغناء في مصر والوطن العربي.ومسلسل "لؤلؤ" يتكون من 40 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وإدوارد ونرمين الفقي ونجلاء بدر وسلوى عثمان، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.