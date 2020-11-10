العراق: لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين، في إشارة إلى الحديث عن إلغاء نتائج زيارة سلفه عادل عبدالمهدي إلى الصين.وقال الكاظمي، في بيان حكومي، إن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار".وأضاف: "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".