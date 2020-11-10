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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 زعماء تخلفوا عن تهنئة بايدن (انفوجراف)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:40 م
بايدن
بايدن
منار أحمد
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في أعقاب الإعلان عن فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لم يهنئ عدد من زعماء العالم بايدن، بعد فوزه في الانتخابات التي حسمت السباق إلى البيت الأبيض.

ومن بين أبرز الزعماء الذين لم يهنئوا بايدن بعد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والتركي رجب طيب أردوغان، والبرازيلي جاير بولسونارو، والمكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

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