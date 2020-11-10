ألمانيا: صائب عريقات قدم خدمات عظيمة لبلاده

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأبرز ماس "الخدمات العظيمة" التي قدمها عريقات من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط على مدى عقود.وقال ماس اليوم: "بصفته مدافعا عن حق تقرير المصير للفلسطينيين، فقد قاد (عريقات) مناقشات مثيرة للجدل، لكنه كان يعوّل دائما على المفاوضات مع إسرائيل".وأضاف ماس في بيان صدر عقب وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن عريقات "لم يتخل أبدا عن الشجاعة والأمل، بما في ذلك في مواجهة التحديات الصحية في السنوات القليلة الماضية".وناشد الوزير "جميع القادة السياسيين مواصلة إرث عريقات ومواصلة العمل بنشاط من أجل حل الدولتين السلمي".