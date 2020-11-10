قصف تركي على مناطق في محافظة دهوك العراقية

أعلنت مصادر كردية، اليوم الثلاثاء، عن قصف جوي تركي على مناطق في محافظة دهوك العراقية قرب مواقع لحرس الحدود العراقي، حسبما أفادت قناة العربية.وأكدت المصادر على سقوط 60 قذيفة تركية على مناطق حدودية في دهوك.ولم يعلن الجيش العراقي عن عدد ضحايا القصف الجوي التركي في محافظة دهوك.