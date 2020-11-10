«الصحة» تعلن إحصائيات حملة السمنة والتقزم والأنيميا (إنفوجراف)

"الأنيميا والسمنة والتقزم" ثلاثة مصطلحات ترتبط ببعضها، فالرابط الأساسي لها سوء التغذية، لذا إذا تم تحسين هذه النظام الغذائي للأطفال فستتراجع نسبة المصابين بها، خاصة من الأطفال، ولذلك تبنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، مبادرة جديدة بتوجيه من الرئيس السيسي، لكن هذه المرة هي متشابكة أيضًا مع وزارة التربية والتعليم، وهي عبارة عن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا في المرحلة الابتدائية.وتم الإعلان عنها لأول مرة في ديسمبر 2019، بناءً على خطاب الرئيس السيسي، عن نتيجة المسح العشوائي على الطلاب ذوي المستويات الاجتماعية المختلفة، والذي أسفر عن إصابة نسبة كبيرة منهم بالأنيميا والسمنة، فالطلاب ذوو المستويات الاجتماعية المتواضعة نسبة كبيرة منهم مصابة بالأنيميا والاستعداد للتقزم، ما يشير إلى أن الجميع يأكل بشكل غير صحي.وفي الأمس، خلال مؤتمر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص مليون و432 ألفًا و852 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.وفي الانفوجراف التالي نوضح المحافظات التي تم الإعلان عن إحصائيات الكشف المبكر فيها عن الطلاب.