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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5434 سائق نقل لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
ضبط سائق
ضبط سائق
مريم جبل- عمرو المزيدي
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اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية قِبل 5434 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 365 مخالفة لقرارات الغلق.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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