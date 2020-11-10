«فوربس»: مشاريع البنية التحتية الضخمة تقود مصر نحو نمو كبير

أكدت مجلة "فوربس" الامريكية، أنه ليس لدى الكثير من العالم تصور بأن مصر تزدهر، لكن ليس عليك أن تجهد نفسك لترى أن البلاد تتغير بسرعة، مشيرة إلى أن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تستثمر فيها الحكومة، تجعل مصر تسير على طريق جديد من النمو الكبير.و أوضحت المجلة أن دور القطاع الخاص لا يختلف عن الحكومة في تحفيز النمو، في قطاعات الموضة وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات، مضيفة أن أحد العوامل التي تساعد أيضًا في نمو تجارة التجزئة هو أن القانون المصري يتطلب أن تكون هناك منطقة تجارية لكل مجمع أو مشروع عقاري.واكدت المجلة انه مع مزيج من العلامات التجارية المصرية النقية، والعلامات التجارية العالمية الموجودة بالفعل في البلاد أو القادمة إليها، فإنها تخلق منافسة صحية، ومع نمو سكاني بنسبة 2 % سنويًا في مصر، تظهر الطبقة المتوسطة وهناك تحول في السكان من أماكن مختلفة داخل القاهرة، والمدن الثانوية آخذة في الارتفاع، وهناك تحول في تفضيلات المستهلك.