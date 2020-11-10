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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

نشرة الحوادث| حقيقة اختفاء فتاة بالشرقية وإعادة إدراج أبناء الشاطر على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
محكمة
محكمة
محمد السيد
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم


عدم قبول طعن أستاذة بكلية صيدلة على عقوبة لومها
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول دعوى أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدي الجامعات، تطالب بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها من الجامعة، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي
أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين، 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بحيازة منشورات محرضة ضد الدولة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

معاينة تصويرية للمتهم بقتل زوجة شقيقه في حلوان
أجرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، معاينة تصويرية لعامل، طعن زوجة شقيقه حتى الموت، بسبب حالته النفسية ومرضه النفسي.

ماس كهربائي وراء حريق محل قطع غيار سيارات في البساتين
تسلمت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، تقرير الأدلة الجنائية بشأن حريق محل قطع غيار سيارات، حيث تبين أن وراء الحريق ماس كهربائي التهم محتويات المحل، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

زوج فى دعوى نشوز: «تجبرنى على ترك منزل عائلتي والإيجار بسكن خارجي»
تقدم زوج ثلاثينى لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى نشوز ضد زوجته، لرفضها العودة للحياة الزوجية معه إلا بشروط خاصة.

حكم قضائي «يُفرِج» عن مسدس «محبوس» في قسم إمبابة منذ 13 سنة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية موظف بحمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح والده الذي توفي من 13 عاما.

حقيقة تورط عنصر إجرامي في واقعة خطف واغتصاب بالغربية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو متداول لمواطن يستغيث من شخص، زاعما أنه يروع المواطنين ومتورط فى جرائم تجارة أسلحة واغتصاب فتيات وخطف بالغربية.

«بينهم أبناء الشاطر».. إعادة إدراج 161 إخوانيًا على قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية، حكم محكمة جنايات حلوان، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمد إدراج 161 إخوانيًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، من بينهم أبناء خيرت الشاطر.

حقيقة اختفاء فتاة بالشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، باختفاء فتاة عن منزلها بالشرقية.

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