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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكويت تدين الهجوم الإرهابي في بغداد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:06 م
وزير الخارجية الكويتية
وزير الخارجية الكويتية
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أعربت الكويت اليوم الإثنين عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- تضامن الكويت مع أشقائها في العراق و‏تأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

كما أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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