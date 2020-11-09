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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كندا: سنواصل العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية حتى 20 يناير

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:50 م
ترودو
ترودو
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، إن لديه ثقة كاملة في العملية الانتخابية الأمريكية، رافضًا توجيه رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن نتيجة الانتخابات.

وفي حين أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يقر بعد بهزيمته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، فإن رئيس الوزراء الكندي دافع عن توجيه تهنئة إلى بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، على فوزهما في نهاية الأسبوع.

وقال ترودو للصحفيين: "لدينا ثقة في العملية الانتخابية الأمريكية، كما تكشفت كان من دواعي سروري أن أهنئ الرئيس المنتخب بايدن في عطلة نهاية الأسبوع، سنواصل العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية حتى 20 يناير، وبعد ذلك سنعمل مع الإدارة الجديدة من المهم تذكير الناس بقوة الأنظمة الديمقراطية الأمريكية والمؤسسات المصممة لتقييم وتحليل نتائج الانتخابات، وجدولة نتائج الانتخابات".

وأضاف ترودو: "لدينا ثقة في العمليات التي تجري في الولايات المتحدة، وسنواصل إثبات ذلك".

وكشف زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا عن أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم حول أولوياتهما المشتركة، بما في ذلك المعركة ضد الوباء ومكافحة تغير المناخ.

وقال ترودو على تويتر بعد ظهر هذا اليوم: إنه تحدث للتو مع بايدن وهنأه على انتخابه.

وكتب على تويتر قائلا: "لقد عملنا مع بعضنا البعض من قبل، ونحن مستعدون لمتابعة هذا العمل والتصدي للتحديات والفرص التي تواجه بلدينا، بما في ذلك تغير المناخ وكوفيد-19".

كان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، قد صرح بأن كندا تأمل في "انتقال سلس"، لكن الخطط جاهزة لجميع السيناريوهات على مدى الشهرين المقبلين.

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