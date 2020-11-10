سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-11-2020 في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.12 جنيه وللبيع 51.52، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.46.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه اليوم للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.59، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.45، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 52.23.