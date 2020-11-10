سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-11-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:57 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 10-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
عالميا، أغلقت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، علي ارتفاع كافة مؤشراتها، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.16% رابحًا 63.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5564.40 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحًا 92.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6176.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.89 نقطة، كما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحًا 6.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.58 نقطة.
وعلى المستوى المحلي، تباينت سعر الدينار الكويتي اليوم في مواجهة الجنيه في كافة البنوك المحلية والأجنبية.
عالميا، أغلقت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، علي ارتفاع كافة مؤشراتها، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.16% رابحًا 63.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5564.40 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحًا 92.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6176.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.89 نقطة، كما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحًا 6.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.58 نقطة.
وعلى المستوى المحلي، تباينت سعر الدينار الكويتي اليوم في مواجهة الجنيه في كافة البنوك المحلية والأجنبية.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-11-2020 في البنوك المصرية
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.12 جنيه وللبيع 51.52، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.46.