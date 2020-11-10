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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-11-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:57 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 10-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميا، أغلقت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، علي ارتفاع كافة مؤشراتها، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.16% رابحًا 63.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5564.40 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحًا 92.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6176.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.89 نقطة، كما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحًا 6.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.58 نقطة.

وعلى المستوى المحلي، تباينت سعر الدينار الكويتي اليوم في مواجهة الجنيه في كافة البنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-11-2020 في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.12 جنيه وللبيع 51.52، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.46.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه اليوم للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.42، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.59، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.45، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 52.23.

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