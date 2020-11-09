رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكم قضائي «يُفرِج» عن مسدس «محبوس» في قسم إمبابة منذ 13 سنة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:14 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية موظف بحمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح والده الذي توفي من 13 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، حسن هند، هشام عزب، محمد ديودار، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه نهائيا، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة.

ونوهت المحكمة علي إن الأسباب التي تستند إليها جهة الإدارة في مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها في هذا الشأن، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا.

وثبت أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذي كان مرخصًا لوالده، ومُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة، منذ 13 عامًا، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام، وأنه يكفيه حماية الشرطة، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده في ماله أو حياته ويكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية.

ورأت المحكمة، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء، ولا يعد سببا كافيًا وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التي تمنع حمل السلاح، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقًا الإلغاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
ماجد حبته
قلق سودانى مشروع
المزيد

الثقافة

الموت يغيّب مصطفى صفوان صاحب ترجمة تفسير الأحلام

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

احياء الذكرى الـ143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال فى باكستان

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط