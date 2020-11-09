حكم قضائي «يُفرِج» عن مسدس «محبوس» في قسم إمبابة منذ 13 سنة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية موظف بحمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح والده الذي توفي من 13 عاما.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، حسن هند، هشام عزب، محمد ديودار، نواب رئيس مجلس الدولة.وأكدت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه نهائيا، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة.ونوهت المحكمة علي إن الأسباب التي تستند إليها جهة الإدارة في مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها في هذا الشأن، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا.وثبت أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذي كان مرخصًا لوالده، ومُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة، منذ 13 عامًا، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام، وأنه يكفيه حماية الشرطة، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده في ماله أو حياته ويكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية.ورأت المحكمة، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء، ولا يعد سببا كافيًا وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التي تمنع حمل السلاح، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقًا الإلغاء.