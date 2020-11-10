تصدرت خلال الساعات الماضية عبر المنصات الإلكترونية على موقع البحث الشهير جوجل حول السؤال عن حقيقة طرح شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020 جديدة، من قبل المواطنين، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق عن أول إعلانات بيع وحدات سكنية بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للمواطنين متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة.





شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020 جديدة





شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020 التي طرحتها الوزارة تتراوح أسعارها ما بين 100 متر إلى 150 متر، كاملة التشطيب، وبأسعار تبلغ قيتمها 364 ألف جنيها، ، وجاء ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.





عدد شقق الإسكان والتعمير 2020





وفقا لبيان خارج من وزارة الإسكان، يبلغ عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان الجديد حول 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة في 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا).





وتعد هذه الشقق السكنية ضمن مشروعات: دار مصر – جنة – سكن مصر، وأما عن مشروع دار مصر طرح 575 وحدة سكنية في أربع مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 جنيه.





و أما عن مشروع جنة، فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270 جنيه.





وأما عن مشروع سكن مصر، طرح وحدات سكنية في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454 جنيه.

وحددت الوزارة عدد من الشروط، والمستندات المطلوبة للتقديم، تم وضعها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.



