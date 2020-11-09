قبل دخول فصل الشتاء.. تعليمات مشددة من «التعليم»

وجهت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، تعليمات مشددة لحماية وأمن وسلامة الطلاب مع دخول فصل الشتاء.وشددت المديريات على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من صلاحيتها وعدم تآكلها في كل المدارس، وكذلك الوصلات الكهربائية ومفاتيح الكهرباء.كذلك التشديد على الإبلاغ الفوري عن أي حالة كورونا أو اشتباه، مع التأكيد على أنه في حالة ثبوت وجود أي حالة ولم يتم الإبلاغ عنها سيتم إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق العاجل واللجنة المشكلة بالمدرسة، مع التنبيه على أولياء الأمور بعدم حضور أي طالب ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا.كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالكمامات لجميع العاملين بالمدارس، حيث يحظر دخول أي معلم أو قيادة دون كمامة في جميع المراحل الدراسية، وكذلك أولياء الأمور الذين يدخلون المدرسة أو أي زائر أو متابع.وشددت على مراجعة الحدائق المدرسية والتواصل مع توجيه التربية الزراعية لإزالة أي معوقات، والمدير مسئول مسئولية كاملة مع معلم التربية الزراعية عن ذلك.وتضمنت التعليمات مراجعة العارضات الموجودة في الملاعب داخل المدارس والتأكد من سلامتها وتثبيتها، وكذلك الألعاب الخاصة برياض الأطفال، على أن يتم ذلك تحت المسئولية المباشرة لمديري المدارس ومدرس التربية الرياضية ومشرف الروضة.كما شملت التعليمات الصادرة تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم بعدم دخول أولياء الأمور للمدارس أثناء اليوم الدراسي، وتحديد يوم وساعة معينة أسبوعيا لمقابلة أولياء الأمور.يذكر أن العام الدراسي 2020- 2021 يضم 23 مليون طالبة وطالبة مقيدين في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، موزعين على 60 ألف مدرسة.