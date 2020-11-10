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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعرف على مواعيد نوات الإسكندرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية
نعمات مدحت
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تستمرعمليات السؤال حول مواعيد نوات الإسكندرية 2020-2021، على محرك البحث الشهير"جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية، ويسود مناخ المحافظة طوال فصل الشتاء الأمطار والرياح والرعد والبرق على مدار الفصل في أوقات كثيرة، ويعتبر الصيادين بالمحافظة هم من أطلقوا اسم نوات، وذلك نظرًا لتحديد موعد خروجهم للصيد، الذين حددوا مدة فصل الشتاء بـ 59 يوما منذ بدايته.

ويمكن تغيير تواريخ نوات الإسكندرية وفقا للتغيرات المناخية التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية،

ما هي مواعيد نوات الإسكندرية ؟

تشهد محافظة الإسكندرية الكثير من النوات خلال فصل الشتاء، ويبحث عنها الكثير تحسبا لترتيب أمور حياتهم اليومية، حيث يسود يوم 24 ديسمبر المقبل من العام الجاري نوة "الفيضة الصغيرة" 2 وهي جنوبية غربية / شمالية غربية ممطرة، وأما في 31 ديسمبر، تبدأ نوة "عيد الميلاد" 2، وهي شمالية غربية ممطرة.

نوات إسكندرية في شهر يناير 2021

يشهد شهر يناير 4 نوات، وهي: يوم 1 يناير 2021 نوة "رأس السنة" 2 غربية - شمالية غربية ممطرة، ويوم 9 يناير "نوة الفيضة الكبيرة" 5 جنوبية غربية - غربية ممطرة، ويوم 18 يناير نوة الغطاس 5 جنوبية غربية - شمالية غربية ممطرة، ويوم 27 يناير نوة الكرم 6 شمالية غربية 25-30 عقدة ممطرة.

نوات شهر فبراير 2021

وأما عن نوات إسكندرية في شهر فبراير، ففي يوم 3 فبراير باقي نوة الكرم 7 شمالية غربية 28-33 عقدة ممطرة، ويوم 14 فبراير نوة الشمس الصغيرة 2 شمالية غربية ممطرة.

نوات شهر مارس 2021

تبدأ نوات إسكندرية في شهر مارس أيام، 4 مارس نوة السلوم 3 شمالية غربية ممطرة أحيانا، و8 مارس نوة الحسوم شمالية شرقية ممطرة أحيانا، و14 مارس باقي نوة الحسوم 2 شمالية غربية ممطرة أحيانا، بينما تبدأ 22 مارس "نوة الشمس الكبيرة" 3 غربية / شمالية ممطرة أحيانا، وفي يوم 29 مارس نوة عوة 3 شمالية غربية 28-33 عقدة ممطرة أحيانا، وأخيرأ يوجد نوات واحدة في شهر أبريل حيث تبدأ  يوم 2 وهي نوة نوة عوة 2 شمالية غربية 28-33 عقدة ممطرة أحيانا.

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