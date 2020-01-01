محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر ليلًا

حذرت محافظة الإسكندرية من خطورة ارتياد الشواطىء، والنزول للبحرفجرًا أو ليلًا، لاسيما مع عدم وجود مسئولي الانقاذ داخل الشواطىء.وأشارت المحافظة- في بيان لها منذ قليل- إلى أنه نظرًا لقرار إغلاق شواطىء الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرًا إلى الشواطىء المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية والغربية، لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة، وهو ما يتسبب في وقوع حوادث غرق.وأعربت محافظة الإسكندرية عن تعازيها لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر، اليوم، في تمام الساعة ٥:٢٠ صباحًا.وتهيب المحافظة من مواطنيها ومن أبناء المحافظات المجاورة بالإلتزام بالتعليمات حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على أرواحهم.