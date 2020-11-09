«العلايلي» يطلب الوقوف دقيقة حدادًا علي الفنانين الراحلين

بدأت منذ قليل ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدورة الـ36 التي تحمل اسمه، وذلك تقديرًا لمشواره الفني الطويل.وفي بداية الندوة قال الفنان الكبير إن السنوات الأخيرة شهدت رحيل عدد كبير من الفنانين الكبار الذي تأثرنا برحيلهم، ودعا الحضور للوقوف دقيقة حدادًا علي أرواحهم، وقف كل الحضور دقيقة حدادًا.من جهته قال الفنان محمود حميدة، الذي حرص على حضور الندوة، إن الفنان عزت العلايلي فريد من نوعه وليس له شبيه، وأضاف للفن المصري كثيرًا في كل دور أو شخصية قدمها.