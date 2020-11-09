972 حالة إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين، تسجيل 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الماليزية.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة القول إن ولاية صباح في شمال البلاد، سجلت أعلى حصيلة من الإصابات الجديدة، بواقع 370 حالة.وقد سجلت ولاية سيلانجور في غرب البلاد 138 حالة إصابة جديدة، بينما سجلت العاصمة كوالالمبور 22 حالة.وتفرض السلطات الماليزية قيودا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أغلب ولاياتها، بينما ترتفع أعداد الإصابات في البلاد.وفي محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها ماليزيا بسبب تلك القيود، قدمت الحكومة للبرلمان موازنة العام الجديد يوم الجمعة الماضي، بقيمة 80 مليار دولار تقريبا.وتعتقد الحكومة أن خطة الانفاق التي وضعتها سوف تساعد في تعافي الاقتصاد العام المقبل وتتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 5ر7 بالمئة.وفي بيان قبل إعلان الموازنة الجديدة، صرح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين بأن هناك "حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات تحفيز ملموسة".وانكمش الاقتصاد الماليزي بنسبة غير مسبوقة بلغت 1ر17 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، بالتزامن مع الإغلاق الذي شهدته البلاد خلال الفترة من مارس حتى مايو في محاولة للتصدي لجائحة كورونا.