وفاة طفل أثناء الفسحة المدرسية في أسيوط

توفى طالب بالصف الأول الإعدادي إثر إصابته بسكتة قلبية، أثناء الفسحة المدرسية بمدرسة الشيخ عمر مكرم الإعدادية بدرنكة في محافظة أسيوط.كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول "مؤمن.م.ه" طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشيخ عمر مكرم الإعدادية جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.بالكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة إثر إصابته بسكته قلبية أودت بحياته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.