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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الشارع «مسرح الجريمة».. أقوال الشهود في واقعة «قتيل المرج»: كان جايب حلاوة المولد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح _ اسلام قورة
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تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات في اتهام ربة منزل بالاشتراك مع عمها في قتل زوجها عقب كشف المجني عليه علاقة الزوجة بعمها غير المشروعة.

وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات صلتها بقتل زوجها، موضحة أنه نشبت خلافات مع زوجها بسبب شكه في سلوكها وقررت ترك المنزل والذهاب لمنزل والدها ويوم الواقعة سمعت بخبر الوفاة.

وبمواجهتها بأقوال الشهود وتحريات المباحث أنها كانت على علاقة غير شرعية بعمها انهارت خلال التحقيقات وقالت إنه وقت سفر زوجها للكويت نشأة علاقة غير شرعية مع ابن عم والدها "المتهم الثاني" وعقب عودة زوجها خطط للتخلص منه فافتعلت المشاجرة وقررت التخلص من المجني عليه باستخدام سلاح ناري.

وانتقلت "الدستور" لمنطقة العزبة البيضاء محل الواقعة بدائرة قسم شرطة المرج، وروى الشهود تفاصيل الواقعة موضحين أنه عقب عودة المجنى عليه "يعقوب" من دولة الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا، نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته وتركت شقة الزوجة وذهبت لمنزل والدها.

قرر الضحية مصالحة زوجته واشترى لها حلوى المولد النبوي الشريف وتوجه لمنزل والدها وفي الطريق أطلق المتهم الثاني عليه 3 أعيرة نارية باستخدام فرد خرطوش فنتج عنها إصابة الفخذ والبطن وفارق الحياة قبل الوصول للمستشفى.

أكد الشهود أن المتهم كان ملثما يرتدي طاقية وكمامة حتى يخفي وجه عن الضحية والأهالي واستخدم في الواقعة دراجة نارية للهروب من مسرح الجريمة، فسمع الشهود صوت أعيرة نارية ثم صراخ وذهبوا إلى المكان فكان المجنى عليه يحتضر، وظل ينزف بعد انقطاع شريان حتى لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وأضاف الشهود: "حاول المتهم الهروب من مسرح الجريمة وكاد ان يصدم امرأة عجوز فسقطت منه شنطة لكنها كانت فارغة، وكانت الزوجة فى حالة لا مبالاة بإصابة زوجها ولم تبكِ أو تصرخ، والمجنى عليه كان حسن السمعة بشهادة الجميع".

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة لشاب مقتول أمام منزل والد زوجته وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب مقتولا وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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