انطلاق المؤتمر الختامي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب

تعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لاستعراض المشهد الانتخابي بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الثانية في الداخل أمس السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في اللجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 26 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.