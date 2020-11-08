تجديد إيداع «طفل المرور» دار الرعاية 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إيداع طفل المرور أحمد أبو المجد "ابن القاضي" داخل دار الرعاية، 15 يوما، بعد انقضاء الأسبوع الأول.واستمعت النيابة العامة، إلى "طفل المرور" المتهم خلال جلسة تحقيق جديدة ونسبت إليه تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي.كانت أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإرسال كل من أحمد أبو المجد، ويوسف محمد، وعمرو أحمد، رامز عصام، ومصطفى تامر إلى المعامل المركزية، بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات لهم.كما قررت النيابة إيداع الطفل إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويعد تقرير دورى بحالته ويراعى تقديمه في حال طلبه على أن يتم عرض المتهم يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.وتم ضبط الطفل وأصدقائه في دائرة قسم شرطة البساتين لتعديهم على أمين شرطة والتنمر عليه، عندما استوقف رجل المرور الطفل أثناء قيادة سيارة رغم أنه تحت السن القانوني ولا يحمل رخصة ولا بطاقة رقم قومي، وتم إخلاء سبيله، ثم تم إلقاء القبض عليه بعد نشر فيديو يسخر من القضية، فتم القبض عليه مرة أخرى.