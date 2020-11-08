إحالة 60 طعنًا على انتخابات النواب للمرحلة الأولى لمحكمة النقض

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.وتضمنت الأحكام 48 طعنًا بالرفض، بينما 60 طعنًا قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم وقررت إحالتهم للطعن للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجتهم في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزا قانونيا.وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، وطعنان من قنا، وطعنان من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، وطعنان من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط.