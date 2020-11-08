عمليات «الشعب الجمهوري»: لليوم الثاني الانتخابات تسير بشكل جيد

واصلت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري المركزية، أعمالها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة ورصد أعمال العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية والتي تضم ١٣ محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء.ورصدت الغرفة المركزية حزب الشعب الجمهوري، في بيان صادر، اليوم الأحد، انتظام العملية الانتخابية بداية من فتح باب الاقتراع حتى ساعة راحة القضاة والمشرفين، وعدم رصد أي تجاوزات أو مخالفات أو معوقات حدثت أمام أبواب اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية.وأكدت الغرفة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن هناك كثير من المحافظات شهدت إقبال كبير من المواطنين في الساعات الأولى وعلى رأسهم محافظة الشرقية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى حرص ومشاركة كثيفة من المواطنين في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، وهو ما يؤكد حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.وتابعت الغرفة، أن اليوم الثاني شهد إقبال كبير من المرأة المصرية والشباب على اللجان الانتخابية، منذ فتح باب الاقتراع، وحرصهم على المشاركة في عملية التصويت لدعم العملية الديمقراطية واتمام مؤسسات الدولة التشريعية.وأشارت الغرفة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أنه من الساعات الأولى هناك متابعة متواصلة مع أعضاء وكوادر الحزب المتواجدين بجميع الأمانات المنتشرة بمناطق ومحافظات المرحلة الثانية، إضافة إلى تواجدهم بشكل فعال وبارز في تنظيم الصفوف وتوعية الناخبين وحث الجميع على المشاركة أمام اللجان الانتخابيةووجه حزب الشعب الجمهوري، التحية لكل المواطنين وحرصهم الدائم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، وحرصهم على استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية، كما طالب الحزب كل من لم يدلي بصوته في محافظات المرحلة الثانية، بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية في الوقت المتبقي قبل غلق باب اللجان الانتخابية في التاسعة مساء اليوم.وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.