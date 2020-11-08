المشدد 7 سنوات لـ«حلاق» قتل زبونًا بـ«مقص» في القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحلاق قتل زبونه أثناء مشاجرة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد التليت وعضوية المستشارين محمد فهمي ومحمد خيري وسامة صالح.وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، قيام المتهم "م.ر" بقتل المجني عليه "أحمد" عمدا من غير سبق وإصرار باستخدام مقص، وذلك أثناء مشاجرة بينهم.وتبين من التحقيقات أن المتهم طعن المجني عليه بالمقص حتى فارق الحياة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالة المتهم للجنايات.