جلسة مباحثات رسمية بين شكرى ونظيره الفرنسى (صور)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ووفدا البلدين جلسة مباحثات رسمية في أعقاب لقاء ثنائي جمع الوزيرين.وفي تدوينه له عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قال المستشار أحمد حافظ إن المباحثات تتطرق "لبحث أهم قضايا التعاون الثُنائي بين البلديّن الصديقين مصر وفرنسا.. وكذا مناقشة أبرز المُستجدات والتحدّيات علي الساحتيّن الإقليمية والدولية".