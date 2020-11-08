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محافظات

«صحة الإسماعيلية»: لا مشاكل في انتخابات النواب بالمحافظة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:04 م
الدكتور سعيد السقعان
الدكتور سعيد السقعان
مصطفى دياب
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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الفرق الطبية لم ترصد أي مشاكل في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وأن جميع المواطنين يتم قياس درجة حرارتهم قبل دخولهم للجنة، مع صرف ماسكات لهم، ومراعاة التباعد بين كل ناخب والآخر في طوابير الانتخاب.

وأوضح السقعان، أن كافة لجان محافظة الإسماعيلية، عُقمت قبل انطلاق اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى استمرار رفع المستشفيات العامة والمركزية ومرفق الإسعاف، درجة الطوارئ لليوم الثانى من انتخابات الشيوخ للتعامل مع أي حالات طارئة، مشيرًا أنه تم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مسئولة بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية في محافظة الإسماعيلية، صباح أمس السبت، حيث يتنافس 113 مرشحا على 5 مقاعد مقسمة على 3 دوائر، مقعدين في الدائرة الأولى ويتنافس عليها 63 مرشحا، ومقعد في الدائرة الثانية ويتنافس عليها 15 مرشحا، ومقعدين في الدائرة الثالثة ويتنافس عليها 36 مرشحا، وقائمتين في كل واحدة منها 4 مرشحين.

وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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