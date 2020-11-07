«الوطنية للانتخابات» تعلن انتهاء اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الثانية في «النواب»

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اليهئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عقب قيام رؤساء اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة بإغلاق أبوابها فى التاسعة مساء اليوم، على أن يستكمل التصويت غدا الأحد فى التاسعة صباحا بعد تعقيم اللجان.وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن أول أيام التصويت شهد إقبالا من الناخبين على اللجان، وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى لجانهم وفتحها فى مواعيدها إلا عدد ضئيل منها.وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة تابعت مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة التى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عددا من الشكاوى غير المؤثرة على سير العملية الانتخابية.وأضاف: أن أطراف العملية الانتخابية التزموا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي فى الطوابير الانتخابية.وتابع: أنه عقب انتهاء التصويت أغلق رؤساء اللجان الفرعية صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.