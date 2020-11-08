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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 8-11-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:34 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 8-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك بلوم، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه في بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأحد 8-11-2020


وتراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.60 جنيت، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.44 جنيه.

أسعار اليورو

كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه.

وواصل سعر اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي الكويتي للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، كما بلغ سعر اليورو للشراء في بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.47 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.0 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، أما في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55 جنيه.

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