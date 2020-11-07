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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

زوجي هجرني ومتصل يريد رد 50 قرشا.. «خناقات الكول سنتر»

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:36 م
الكول سنتر
الكول سنتر
إسلام جمال
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«كول سنتر».. المهنة الأولى بمجرد دخولك سوق العمل، فبعد التخرج مباشرة تسعى للاعتماد على نفسك، ولن تجد إلا هذه الوظيفة.

وفي هذا التقرير نرصد معانات بعض موظفي «الكول سنتر» مع العملاء.

ضحايا الكول سنتر
ضحايا الكول سنتر
جروب ضحايا الكول سنتر
«راستر الرواتر وافتحه تانى».. دشن عدد من موظفي الكول سنتر جروب على «فيس بوك» به الكثير من حكايات الموظفين وبعض المشكلات وكيفية حلها.
الكول سنتر
الكول سنتر
أغرب مكالمات الكول سنتر
قال محمد عادل، كول سنتر بأحد شركات المحمول، إنه تلقى اتصالا من فتاة تطلب طريقة لتغيبر رنة هاتفها.

وأشار «عادل» إلى أنه تلقى اتصالا من شخص لم يقتنع بأنه استلف الباقة من الشركة مقدمًا، مؤكدًا أن المكالمة استغرقت أكثر من ساعة.
حلال المشاكل
حلال المشاكل
«حلال المشاكل»
من أغرب المكالمات التي تلقاها محمود محمد، كول سنتر، اتصال من سيدة أخبرته أنها تواجه مشكلة كبيرة وعندما طلبت منها توضيح التفاصيل قالت إن زوجها هجرها، وترك لها مسؤولية رعاية الأطفال والإنفاق عليهم، الأمر الذي وضع عليها عبئًا كبيرًا، وختمت المشكلة بقولها «أريد حلًّا».
«ثروتي المسروقة مسؤوليتك»
قالت آلاء، 22 عاما، موظفة بأحد شركات الاتصالات: «كنت أعمل بشركة للاتصالات عندما تلقيت مكالمة من عميل، يتشاجر معي لأن الشركة سرقت منه نصف جنيه»، واستمرت المكالمة أكثر من ساعة ونصف، وبالتأكيد كانت تكلفتها تفوق المبلغ المسروق، وفي اليوم التالي قدمت استقالتي.

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