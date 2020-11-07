سكان الرحاب «عال العال».. من سن 21 إلى 80 عام كله أمام اللجان الانتخابية (صور وفيديو)

أدلى عدد كبير من سكان مدينة الرحاب، بأصواتهم في اللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية بالمدينة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتسابق جميع أهالي المدينة من الصغير للكبير للمشاركة بالعرس الانتخابي، في مشهد يعكس الوطنية التي يتحلى بها أهالي المدينة الذين يتفهمون ضرورة المشاركة لاختيار برلمان قوي يساهم في استكمال مسيرة البناء بوطننا الحبيب.وجهز القائمون على انتخابات مجلس النواب، كافة السبل لإراحة الناخبين وكذلك حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بداية من إنشاء خيمة مزودة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت، لتعريف كل ناخب لجنته الانتخابية، لتسهيل توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وقبل الدخول للجنة، تواجد عدد من الشباب لقياس درجة الناخبين، للتأكد من عدم إصابة أي ناخب بفيروس كورونا، وتوزيع كمامات وأعلام مصر مجانا على الناخبين، علاوة على توفير مطهرات للتعقيم قبل وبعد الدخول للجان للوقاية من الفيروس.كما أقام القائمون على انتخابات مجلس النواب، مجسم على شكل قبة البرلمان، كبوابة لدخول الناخبين، وتوجيهم للالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وحددت مسار دخول وخروج الناخب بسجاد أخضر منذ دخوله للمدرسة حتى لجنته الانتخابية.وأشاد أهالي سكان الرحاب، بالتجهيزات لتيسير إدلائهم بأصواتهم في انتخابات البرلمان، حيث أكدوا أن هناك تنظيم في الدخول للجان الاقتراع، وتعاون كافة القائمين على الانتخابات لتيسير التصويت، كما أشادوا بأجواء الانتخابات، حيث وزع شباب أعلام وكمامات مجاناً عليهم خلال دخولهم للتصويت، وحددوا لهم أرقامهم في الكشوف الانتخابية.وأبدت سيدات من سكان الرحاب، سعادتهن للمشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس النواب، مؤكدات أن التصويت مساهمة لبناء الوطن، من خلال اختبار برلمان قوي، فيما أشادت إحدى السيدات بالتزام جميع القائمين على الانتخابات بارتداء الكمامات، وتيسير التصويت خلال دقائق.ودعا أهالي سكان الرحاب، الناخبين من كافة ربوع الجمهورية للمشاركة بإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مرددين :"تحيا مصر".