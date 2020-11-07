رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سكان الرحاب «عال العال».. من سن 21 إلى 80 عام كله أمام اللجان الانتخابية (صور وفيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:32 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
طباعة
أدلى عدد كبير من سكان مدينة الرحاب، بأصواتهم في اللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية بالمدينة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتسابق جميع أهالي المدينة من الصغير للكبير للمشاركة بالعرس الانتخابي، في مشهد يعكس الوطنية التي يتحلى بها أهالي المدينة الذين يتفهمون ضرورة المشاركة لاختيار برلمان قوي يساهم في استكمال مسيرة البناء بوطننا الحبيب.

وجهز القائمون على انتخابات مجلس النواب، كافة السبل لإراحة الناخبين وكذلك حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بداية من إنشاء خيمة مزودة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت، لتعريف كل ناخب لجنته الانتخابية، لتسهيل توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وقبل الدخول للجنة، تواجد عدد من الشباب لقياس درجة الناخبين، للتأكد من عدم إصابة أي ناخب بفيروس كورونا، وتوزيع كمامات وأعلام مصر مجانا على الناخبين، علاوة على توفير مطهرات للتعقيم قبل وبعد الدخول للجان للوقاية من الفيروس.

كما أقام القائمون على انتخابات مجلس النواب، مجسم على شكل قبة البرلمان، كبوابة لدخول الناخبين، وتوجيهم للالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وحددت مسار دخول وخروج الناخب بسجاد أخضر منذ دخوله للمدرسة حتى لجنته الانتخابية.

وأشاد أهالي سكان الرحاب، بالتجهيزات لتيسير إدلائهم بأصواتهم في انتخابات البرلمان، حيث أكدوا أن هناك تنظيم في الدخول للجان الاقتراع، وتعاون كافة القائمين على الانتخابات لتيسير التصويت، كما أشادوا بأجواء الانتخابات، حيث وزع شباب أعلام وكمامات مجاناً عليهم خلال دخولهم للتصويت، وحددوا لهم أرقامهم في الكشوف الانتخابية.

وأبدت سيدات من سكان الرحاب، سعادتهن للمشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس النواب، مؤكدات أن التصويت مساهمة لبناء الوطن، من خلال اختبار برلمان قوي، فيما أشادت إحدى السيدات بالتزام جميع القائمين على الانتخابات بارتداء الكمامات، وتيسير التصويت خلال دقائق.

ودعا أهالي سكان الرحاب، الناخبين من كافة ربوع الجمهورية للمشاركة بإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مرددين :"تحيا مصر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

الصور

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

image description

رئيس جامعة المنصورة: المشاركة فى الانتخابات حق وواجب (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه بميدان الحرب والسلام

image description

قصر الدوبارة ومدرسة التوفيقية.. انتخابات النواب بلجان القاهرة

الأكثر قراءة

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)

افتتاح البرنامج التدريبى «فهرسة وتصنيف المكتبات» بقصور الثقافة

مهرجان القاهرة الدولى للجاز يحتفل بالدورة الـ12 الجمعة

فى ذكراه.. «ألبير كامو» مسيرة شقاء وقصة كفاح