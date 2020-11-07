سفير ألمانيا بالقاهرة: 400 ألف يتعلمون اللغة الألمانية في مصر

أشاد سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل نون بالأعداد المتزايدة من متعلمي اللغة الألمانية في مصر خلال الخمس السنوات الماضية، قائلًا "لدينا الآن في مصر أكثر من 400 ألف يتعلمون اللغة الألمانية، ولديهم الرغبة في العمل والتعاون بين البلدين في مختلف المشروعات والتخصصات، مما يُنبئ بتقوية العلاقات والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".جاء ذلك في كلمة للسفير الألماني اليوم السبت في افتتاح فعاليات "يوم معلمي اللغة الألمانية" التي تعقد لأول مرة (أون لاين) تحت شعار "الفصل الطائر.. فرصة وتحديات التعليم الرقمي" بمشاركة عدد كبير من معلمي اللغة الألمانية في جميع أنحاء مصر.من جانبه، قدم سيباستيان فوتر المدير والمسئول الإقليمي لقسم اللغة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد (جوته) الشكر لمعلمي اللغة الألمانية على اهتمامهم الكبير.وقال: "علينا جميعًا استغلال هذه الفرصة للبناء على الخبرات التي اكتسبناها في التعليم الرقمي خلال الفترة الماضية، لأنه ستظل الحصة الدراسية الرقمية جزءًا دائمًا من العملية التعليمية عن بعد حتى بعد أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة لطبيعتها".من ناحيتها، أثنت مستشارة وزير التربية والتعليم للغات الأجنبية الثانية نجلاء زكريا على الدعم الكبير الذي يقدمه معهد (جوته) للمعلمين بصورة عامة، ولمعلمي اللغة الألمانية بصورة خاصة، وكذلك على الموضوعات التي يختارها المعهد ليوم معلمي اللغة الألمانية، مضيفة "موضوعات التحول الرقمي كانت المحور الرئيسي في العامين الماضيين، مما مثل تأهيلًا مناسبًا لهذا التحدي غير المتوقع الذي عشناه، وما زلنا نعيشه خلال جائحة كورونا".يشار إلى أن يوم معلمي اللغة الألمانية ينعقد هذا العام (أونلاين) تطبيقًا لإجراءات السلامة المتبعة الخاصة بمنع التجمعات، وينتظر المشاركات والمشاركين مجموعة من ورش العمل المختلفة والمحاضرات، التي تتناول تطبيق أفضل الوسائل والطرق في تعليم اللغة الألمانية، وكيفية إعداد الحصة الدراسية بصورة شيقة وتفاعلية، وإدارتها بطريقة فعالة.