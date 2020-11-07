«تصويت سيدة وضرتها».. 5 مشاهد إنسانية من اليوم الأول للانتخابات
السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:56 م
سمر عبداللهطباعة
شهد اليوم الأول للانتخابات البرلمانية، مشاهد إنسانية عديدة، أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها حدثت بشكلٍ عشوائي، لكنها استطاعت أن تحقق رغبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ترصد "الدستور" أبرزها.
محافظ بورسعيد يساعد مسن
محافظ بورسعيد يساعد مسن
ساعد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رجل مُسن، للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية في مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك أثناء تفقده سير العملية الانتخابية في مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، حيث وجد رجل مُسن يعاني من الوصول إلى لجنته الانتخابية الفرعية داخل المدرسة، فتدخل المحافظ وقام بمساعدة الرجل.
ساعد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رجل مُسن، للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية في مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك أثناء تفقده سير العملية الانتخابية في مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، حيث وجد رجل مُسن يعاني من الوصول إلى لجنته الانتخابية الفرعية داخل المدرسة، فتدخل المحافظ وقام بمساعدة الرجل.
رئيس لجنة يساعد مسن
رئيس لجنة يساعد مسن
توجه رئيس لجنة مدرسة بشبيش الثانوية المشتركة التابعة لمركز المحلة الكبرى، إلى الرجل المسن ومساعدته لكى يتمكن من الإدلاء بصوته فى لفتة إنسانية رائعة.
وحرص الرجل الذي يجلس على كرسى متحرك على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020، بمساعدة أحد أفراد أسرته الذى اصطحبه إلى لجنته الانتخابية، وسط إجراءات احترازية لحمايته من فيروس كرونا المستجد.
توجه رئيس لجنة مدرسة بشبيش الثانوية المشتركة التابعة لمركز المحلة الكبرى، إلى الرجل المسن ومساعدته لكى يتمكن من الإدلاء بصوته فى لفتة إنسانية رائعة.
وحرص الرجل الذي يجلس على كرسى متحرك على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020، بمساعدة أحد أفراد أسرته الذى اصطحبه إلى لجنته الانتخابية، وسط إجراءات احترازية لحمايته من فيروس كرونا المستجد.
سيدة وضرتها يصوتان
أدلت سيدة وضُرتها، اليوم السبت، بأصواتهما في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، داخل مقر اللجنة الفرعية رقم 189 بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق.
وقالت صفية إبراهيم حسن، 77 عامًا، ربة منزل، إنها تعيش هي و"ضُرتها" رضا حسين أحمد، والتي تصغرها بنحو 15 عامًا، في منزل واحد بعزبة الحريري بالزقازيق، وذلك بعد وفاة زوجهما منذ نحو 13 عامًا، والذي رحل تاركًا ثلاثة أبناء من كل زوجة.
رئيس لجنة يساعد سيدة ذوي احتياجات خاصة
شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، السبت، مساعدة رئيس اللجنة لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وحرص رئيس اللجنة على النزول من مقر لجنتة بالدور العلوي، وتوفير الجو المناسب للسيدة، بالإضافة إلى توفير الأدوات الازمة لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر.
سيدة على كرسي المتحرك
اتجهت سيدة على كرسي متحرك للأدلاء بصوتها في لجنة السويدات بالمحسمة القديمة التابعة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية، رغم عدم قدرتها على الحركة.
وفور رأيتها، حملها الشباب داخل اللجنة للأدلاء بصوتها وساعدها المستشار محمد سويلم رئيس اللجنة، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم.
وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.
أدلت سيدة وضُرتها، اليوم السبت، بأصواتهما في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، داخل مقر اللجنة الفرعية رقم 189 بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق.
وقالت صفية إبراهيم حسن، 77 عامًا، ربة منزل، إنها تعيش هي و"ضُرتها" رضا حسين أحمد، والتي تصغرها بنحو 15 عامًا، في منزل واحد بعزبة الحريري بالزقازيق، وذلك بعد وفاة زوجهما منذ نحو 13 عامًا، والذي رحل تاركًا ثلاثة أبناء من كل زوجة.
رئيس لجنة يساعد سيدة ذوي احتياجات خاصة
شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، السبت، مساعدة رئيس اللجنة لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وحرص رئيس اللجنة على النزول من مقر لجنتة بالدور العلوي، وتوفير الجو المناسب للسيدة، بالإضافة إلى توفير الأدوات الازمة لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر.
سيدة على كرسي المتحرك
اتجهت سيدة على كرسي متحرك للأدلاء بصوتها في لجنة السويدات بالمحسمة القديمة التابعة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية، رغم عدم قدرتها على الحركة.
وفور رأيتها، حملها الشباب داخل اللجنة للأدلاء بصوتها وساعدها المستشار محمد سويلم رئيس اللجنة، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم.
وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.