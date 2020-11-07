«تصويت سيدة وضرتها».. 5 مشاهد إنسانية من اليوم الأول للانتخابات



شهد اليوم الأول للانتخابات البرلمانية، مشاهد إنسانية عديدة، أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها حدثت بشكلٍ عشوائي، لكنها استطاعت أن تحقق رغبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ترصد "الدستور" أبرزها.



سيدة وضرتها يصوتان

رئيس لجنة يساعد سيدة ذوي احتياجات خاصة

أدلت سيدة وضُرتها، اليوم السبت، بأصواتهما في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، داخل مقر اللجنة الفرعية رقم 189 بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق.وقالت صفية إبراهيم حسن، 77 عامًا، ربة منزل، إنها تعيش هي و"ضُرتها" رضا حسين أحمد، والتي تصغرها بنحو 15 عامًا، في منزل واحد بعزبة الحريري بالزقازيق، وذلك بعد وفاة زوجهما منذ نحو 13 عامًا، والذي رحل تاركًا ثلاثة أبناء من كل زوجة.شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، السبت، مساعدة رئيس اللجنة لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.وحرص رئيس اللجنة على النزول من مقر لجنتة بالدور العلوي، وتوفير الجو المناسب للسيدة، بالإضافة إلى توفير الأدوات الازمة لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر.سيدة على كرسي المتحركاتجهت سيدة على كرسي متحرك للأدلاء بصوتها في لجنة السويدات بالمحسمة القديمة التابعة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية، رغم عدم قدرتها على الحركة.وفور رأيتها، حملها الشباب داخل اللجنة للأدلاء بصوتها وساعدها المستشار محمد سويلم رئيس اللجنة، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم.وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.