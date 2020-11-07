السودان يضبط ذخائر قبل تهريبها لدولة إفريقية

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن أن استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف (شرق السودان)، ضبطت كميات كبيرة من الذخائر والمخدرات محملة على دواب كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار الإفريقي.وذكرت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفرقة الثانية مشاة تمكنت من نصب كمين، ضبطت خلاله أكثر من 95 ألف طلقة (9 ملي)، مع كمية من المخدرات.وكانت توفرت معلومات لدى الاستخبارات بالشريط الحدودي بقيام عملية تهريب ذخائر الى إحدى دول الجوار، قامت على إثرها بنصب كمين فى إحدى القرى الحدودية بمحلية القريشة، وتم ضبط عدد من المتهمين والذخيرة وتدوين بلاغ بتهمة حيازة الأسلحة والذخائر.وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن المنطقة الحدودية بين ولاية القضارف (شرق السودان)، تمتد مع إقليمي التجراي والأمهرا (الإثيوبيين)، لمسافة 265 كيلومترًا.