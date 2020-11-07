الأنبا أنجيلوس يتفقد كنيسة العذراء والبابا كيرلس

تفقد الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بأغاخان.وخلال الزيارة تابع الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية أعمال التشطيب بالكنيسة، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية.وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقداسات والأنشطة الكنسية اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020 على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.