«عمليات أبناء مصر» تتابع انتخابات مجلس النواب

بدأ حزب "أبناء مصر" برئاسة المهندس مدحت بركات، صباح اليوم، تفعيل غرفة عمليات مركزية لإدارة ومتابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 في مرحلتها الثانية، والتي انطلقت صباح اليوم، ويشارك فيها الحزب بقائمة في منطقة شرق الدلتا تضم 42 مرشحًا يمثلون 7 محافظات، هي الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء، كما ينافس أعضاء الحزب وكوادره على عدد من المقاعد الفردية خلال الانتخابات.واستعان الحزب في تشكيل الغرفة بأحدث الأجهزة والمتخصصين من القانونيين لمتابعة العملية الانتخابية ورصد أى مخالفات ورفعها مباشرة للجنة العليا للانتخابات، تحت رئاسة المهندس مدحت بركات، رئيس الحزب، الذي نقل مقر قيادة غرفة العمليات إلى محافظة الشرقية التي تتوسط محافظات شرق الدلتا التي تنافس فيها القائمة.وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.