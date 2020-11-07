في الشرقية.. سيدة و«ضُرتها» تُدليان بصوتيهما في لجنة واحدة

أدلت سيدة و"ضُرتها"، اليوم السبت، بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، وذلك داخل مقر اللجنة الفرعية رقم 189 بمدرسة الثانوية "الزراعية" بمدينة الزقازيق.وقالت صفية إبراهيم حسن، 77 عامًا، ربة منزل، إنها تعيش هي و"ضُرتها" رضا حسين أحمد، التي تصغرها بنحو 15 عامًا، في منزل واحد بعزبة الحريري بالزقازيق، وذلك بعد وفاة زوجهما منذ نحو 13 عامًا، الذي رحل تاركًا ثلاثة أبناء من كل زوجة.من جانبها، قالت رضا حسين أحمد، إنها وضُرتها تعيشان معًا، قبل أن تشير إلى أنها تزوجت من زوجها بعد 15 عامًا على زواجه من "ضُرتها"، لكن الحياة هادئة دون مشكلات، وكما جمع بينهما منزل واحد جمعتهما لجنة انتخابية واحدة.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدٍ الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.