رئيس لجنة بشبرا يمد يد العون لسيدة من ذوي الهمم بالقليوبية (صور)

شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، مساعدة رئيس اللجنة لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.وحرص رئيس اللجنة على النزول من مقر لجنته بالدور العلوي، وتوفير الجو المناسب للسيدة، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر.وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكل أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحيا، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.