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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أزمة بأماكن العناية المركزة بالمستشفيات في النمسا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:05 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أكد ردولف انشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن المستشفيات تواجه أزمة كبيرة بسبب الإصابات الجديدة السريعة بالوباء، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى للعناية المركزة 850 سريرا، وأن العدد الحالي يقترب من النصف.

وقال انشوبير- فى مؤتمر صحفي اليوم السبت- إنه لا بديل عن تشديد جديد لإجراءات احتواء فيروس كورونا، خاصة أن معدل الإصابات الجديدة اليومية مرتفع للغاية.

من جانبه، أعلن ثاني مستشفى فى النمسا الوصول الى الطاقة الاستيعابية القصوى وعدم القدرة على استقبال مرضى جدد في وحدات العناية المركزة تحديدا، حيث تتفاقم الأزمة فى ولاية فورارلبرج.

وقالت مصادر فى مستشفى هوهينيمس، اليوم، إن جميع أسرة العناية المركزة به مشغولة بالكامل بمرضى كورونا.. وكان مستشفى "دورنبيرن" فى نفس الولاية قد أعلن قبل أيام أنه لا يتوافر لديه المزيد من أسرّة العناية المركزة.

يشار إلى أن مستشفى ثالث، وهو المستشفى الإيطالي في فورارلبرج قد يعلن خلال أيام عدم قدرته على استقبال مرضى جدد إذا لم ينخفض عدد الإصابات في الأسبوعين المقبلين.

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