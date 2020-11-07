«القاهرة»: الإقبال على الانتخابات متوسط ببعض الأماكن وجيد بأخرى

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير إدارة الأزمات وغرفتي الطوارئ والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة إن الانتخابات البرلمانية تسير بشكل مرضٍ.وأكد عوض في تصريحات لـ"الدستور" أن نسبة الإقبال متوسطة في بعض الأماكن وجيدة في أماكن أخرى.وأشار مدير غرفتي الطوارئ وإدارة الأزمات أن غرفة العمليات لم تسجل أي ملاحظات او الشكاوي باللجان لافتا إلى انتظام سير الانتخابات داخل اللجان والمقار الانتخابية.وأكد عوض أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا باللجان الانتخابية.ويتنافس الناخبون فى محافظة القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشح، ويدلي 7797709 ناخبين موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.وتأتي المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدين لدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدين لـ"المطرية" ومقعدين لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".