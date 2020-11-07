سنة أولى انتخابات.. أطفال «فى حب مصر» أمام لجان النواب

في منتصف اليوم الأول من انتخابات النواب بحي الساحل بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة، تصدر الأطفال الصِغار المشهد الانتخابي وفي أيديهم علم مصر، والآخر يشعر بالسعادة لرش إحدى المتطوعات الكحول على يديه، فعلت الابتسامة فوق وجهه.لم يغفل الآباء والأمهات عن اصطحاب أبنائهم في يوم مثل هذا، ليشهد الأطفال كيفية تحقيق العرس الديمقراطي في البلاد، وينشئوا على تقديم الواجب الوطني وعدم التخلي عنه.وقال أصغر مشارك في انتخابات النواب لعام 2020، ويدعى أنتوني أمير، يبلغ من العمر 5 سنوات، إنه جاء مع والده اليوم لاختيار شخص صحيح يتحدث بالنيابة عنهم ويحقق مصالحهم وما يريده.وعن سبب حمله لعلم مصر، أضاف أمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا ماسك علم مصر عشان الناس تعرف إني مصري".وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، معرفة اللجنة الانتخابية والاستعلام عن مقرها على مستوى كل محافظات الجمهورية.يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمي www.elections.eg لمعرفة اللجنة الانتخابية، وإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، ومن ثم الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذي تبدأ في الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.