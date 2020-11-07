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تقارير ومتابعات

لينك معرفة اللجنة الانتخابية 2020 في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:05 م
الانتخابات
الانتخابات
شيماء حسين
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يدير الكثيرين من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية حاليا محرك البحث العالمي جوجل حول لينك معرفة اللجنة الانتخابية 2020 في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية، والتي انطلقت منذ صباح اليوم في 13 محافظة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

لينك معرفة اللجنة الانتخابية 2020 في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية

 

رغم الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في يسارع العديد من الناخبين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية التي انطلقت صباح اليوم عقب معرفة أماكن لجان الإدلاء بأصواتهم من الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات (من هنا)، عقب تدوين رقمهم القومي، حتى يتثنى لهم الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية بسرعة دون تزاحم لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وراح ضحيته الملايين من سكان العالم خلال الأشهر الماضية والذي لم يكتشف العلماء له لقاح حتى الآن.

 

 محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

 

تجرى حاليا انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية حيث يتوجه الناخبين في 13 محافظة هى (القاهرة و القليوبية و الدقهلية و الاسماعلية كفر الشيخ السويس شمال سييناء جنوب سيناء بورسيعد الغربية الشرقية المنوفية دمياط ) والتي تشهد أقبال خلال الساعات الولى من الانتخابات البرلمانية الحالية التي تجري على مجلس النواب الذي يتم تشكيله من 568 عضوا يتم انتخابهم بنظام الاقتراع السري العلني وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

3 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية في مجلس النواب

قبل لينك معرفه اللجنه الانتخابيه 2020 في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية، يجب أن يعرف الناخب أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حددت 3 طرق لمعرفة لجنتك  والإداء بصوتك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد هى :-

 

من خلال الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات البرلمانية من خلال هذا الرابط (من هنا)، عقب كتابة الرقم القومي للناخب

من خلال إرسال رسالة نصية من المحمول على الرقم 5151 مدون فيها الرقم القمي

من خلال الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141 وإدخال الرقم القومي

 

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