خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2020 فى المرحلة الثانية
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:17 ص
يبحث الكثير من المواطنيين المصريين عن خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020 في المرحلة الثانية ؛ حيث تبدأ المرحلة الثانية للتصويت في 13 محافظة هي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).
وتأتي المرحلة الثانية في المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي التصويت خارج جمهورية مصر العربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، أمام داخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر المقبل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة، خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر المقبل.
وننشر لمتابعي «الدستور» خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020 في المرحلة الثانية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الخطوات يمكن من خلالها الناخبين الذين سيقومون بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، للتعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث يبدأ مارثون الثاني يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر الحاضر داخل جمهورية مصر العربية.
- الدخول على الرابط الإلكتروني الهيئة الوطنية للانتخابات وهو https:www.elections.eg
- يظهر "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية".
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في المكان المخصص لها.
- ستظهر بيانات الناخب من حيث "مكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز".
- أما الطريقة الثانية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن المقرات الانتخابية للناخبين، وهي إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقم، وذلك على الرقم 5151.
- أما الطريقة الثالثة هي الاتصال على الخط الساخن 141.
وتأتي المرحلة الثانية في المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي التصويت خارج جمهورية مصر العربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، أمام داخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر المقبل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة، خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر المقبل.
وننشر لمتابعي «الدستور» خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020 في المرحلة الثانية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الخطوات يمكن من خلالها الناخبين الذين سيقومون بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، للتعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث يبدأ مارثون الثاني يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر الحاضر داخل جمهورية مصر العربية.
خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020 في المرحلة الثانية
- الدخول على الرابط الإلكتروني الهيئة الوطنية للانتخابات وهو https:www.elections.eg
- يظهر "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية".
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في المكان المخصص لها.
- ستظهر بيانات الناخب من حيث "مكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز".
- أما الطريقة الثانية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن المقرات الانتخابية للناخبين، وهي إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقم، وذلك على الرقم 5151.
- أما الطريقة الثالثة هي الاتصال على الخط الساخن 141.
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