ضبط 169 قطعة سلاح و229 قضية مخدرات في 24 ساعة

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 169 قطعة سلاح نارى، 229 قضية مخدرات وتنفيذ 76935 حكم قضائى متنوع.كما ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (9) متهمين، ارتكبوا (16) حادث متنوع، (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة،(196) دراجة نارية مخالفة وإعادة (11) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها وضبط (4377) مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.