غزة: إصابات حرجة بكورونا للشباب

أعلن استشاري الأمراض الصدرية في مجمع ناصر الطبي بغزة، صابر الصرفندي، أنه تم تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" لعددٍ من الشباب لا يعانون مسبقًا من أي أمراض، مشيرًا إلى أن بعض الحالات وضعها الصحي حرج.وأفاد، اليوم السبت، بأن إصابات فيروس "كورونا" في القطاع آخذة بالازدياد، مؤكدًا أن كل التوقعات تفيد بأن فصل الشتاء سيشهد موجة ثانية لفيروس كورونا ستكون أكثر قساوة من الأولى، بسبب تزامن المرض مع الإنفلونزا ووجود الهواء الجاف والبارد الضار بالجهاز التنفسي.وأشار إلى أن تزامن الإنفلونزا بفصل الشتاء وفيروس كورونا سيؤدي لانتكاسة صحية وسيكون أشد شراسة، ويوجد خلط بين الإصابة بالإنفلونزا العادية وفيروس كورونا من حيث الأعراض.وأوضح أن مرض الرشح أعراضه خفيفة ومتركزة بالجهاز التنفسي العلوي، وتؤدي لاحتقان وسعال ورشح وسيلان بالأنف، أما في كورونا فهى سعال شديد وصداع وضيق بالنفس وإرهاق وآلام شديدة بالمفاصل.وتابع: "الإنفلونزا وكورونا يشتركان ببعض الأعراض، مثل ارتفاع درجات الحرارة وسيلان الأنف وضيق التنفس وآلام شديدة بالجسم، ويتم التفريق بينهما بواسطة المسحات المخبرية والفحوصات".ولفت الصرفندي إلى أنه في حال إصابة المريض بفيروس كورونا والإنفلونزا بنفس التوقيت سيشكل خطورة كبيرة على حالته، ومعلومة أن فيروسين لا يجتمعان بجسم الإنسان بنفس الوقت خاطئة".