رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يعلن أسعار مواد البناء تزامنًا مع منظومة التراخيص الجديدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أسعار مختلف أنواع مواد البناء تزامنًا مع إقرار الحكومة نظام جديد للاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، فإن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم بلغ 10257.6 جنيه للطن فى شهر أكتوبر 2020 مقابل 10052.5 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.04% بينما كان متوسط سعر البيع 11450 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 10.42%.

وبلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى 45.14 جنيه لكل 50 كجم فى شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهر سبتمبر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع 47 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.96%.

واستقر متوسط سعر بيع زجاج مسطح أبيض للمتر عند 80 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهر سبتمر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع 79.80 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.25%.

كما استقر متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب عند 4000 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهر سبتمبر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 4150 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.61%.

وبلغ متوسط سعر بيع الجبس 815 جنيه خلال شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهرى سبتمبر 2020 وأكتوبر 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حفل وداع» لترامب فى نيويورك

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

مذيعة سكاى نيوز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «رجوعكم للحكم عند أم ترتر»

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. افتتاح الدورة الـ5 لصالون «أبيض وأسود»

بدءًا من الغد.. فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر للجمهور

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

الدار المصرية اللبنانية تصدر الطبعة 7 من «عقل وقلب» لإحسان عبدالقدوس