«الإحصاء» يعلن أسعار مواد البناء تزامنًا مع منظومة التراخيص الجديدة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أسعار مختلف أنواع مواد البناء تزامنًا مع إقرار الحكومة نظام جديد للاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.ووفقًا لتقرير الإحصاء، فإن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم بلغ 10257.6 جنيه للطن فى شهر أكتوبر 2020 مقابل 10052.5 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.04% بينما كان متوسط سعر البيع 11450 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 10.42%.وبلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى 45.14 جنيه لكل 50 كجم فى شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهر سبتمبر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع 47 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.96%.واستقر متوسط سعر بيع زجاج مسطح أبيض للمتر عند 80 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهر سبتمر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع 79.80 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.25%.كما استقر متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب عند 4000 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهر سبتمبر 2020 بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 4150 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.61%.وبلغ متوسط سعر بيع الجبس 815 جنيه خلال شهر أكتوبر 2020 بدون تغير عن شهرى سبتمبر 2020 وأكتوبر 2019.