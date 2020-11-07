محافظ الإسماعيلية: نسعى لتوفير سبل الراحة للمشاركين بانتخابات النواب

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المنعقدة منذ الخميس الماضي، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، بحضور كافة القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن أو ممثليهم.وأكد محافظ الإسماعيلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتذليل أي عقبات أمام الناخبين، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان أولًا بأول، وارتداء الكمامات الطبية والحرص على التباعد الاجتماعي، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.