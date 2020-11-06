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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:01 م
جريدة الدستور
الشيماء زيدان
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تداولت عدة صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمعتز مطر مذيع  قناة الشرق التابعة للجماعة الإرهابية بعنوان "معتز مطر الكلمة وعكسها.. نتحدى معتز مطر أن ينشر هذا الفيديو".

 

واحتوى الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات متناقضة لمطر، أحدها تمجد في الجيش المصري والدولة، والأخرى على النقيض تمامًا.

ومن ضمن التصريحات المتناقضة للإعلامي الهارب:

 قال عن الجيش المصري: "لو احنا الرعاع يابيه دنتوا أنجس"، ليقول في تصريح آخر: "ولا أحد فوق جيش مصر.. والحقيقة الأخيرة أنه مليء بالشرفاء".

 

وعن المعزول محمد مرسي، قال: "أنا لو مكان الدكتور مرسي فحقيقة وشايف كل هذا اللغط  الشعبي اللي هو فيه، هعرض نفسي للاستفتاء دون تمرد"، ليقول في تصريح آخر: "الدكتور محمد مرسي أول رئيس شرعي لهذه البلاد."

 

وأضاف في تصريح آخر معادي لمرسي:" الدكتور مرسي شريك في كل ما يحدث في البلاد، إن لم يكن الشريك الأكبر"، ليقول في تصريح على النقيض تمامًا: "قتلوه يقينًا، إن لم يكن في المحكمة فباعتقال 6 سنوات."

 

وصرح الإعلامي بقنوات الإرهابية معتز مطر بأكثر من تصريح مناقض لبعضه، مما يؤكد عدم مصداقيته، التي أوضحتها  تناقضاته جليًا، مما يؤكد عدم استطاعته حمل شرف الرسالة الإعلامية، بل كان مجرد أجيرًا لمن يدفع أكثر، حتى لو كان الثمن أن يبيع وطنه.

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